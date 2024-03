Lazio-Udinese: le probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming

Tommaso Fefè

Lazio - Udinese, lunedì 11 marzo alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma, chiuderà la 28a giornata di Serie A. Gli uomini di Sarri, reduci da due sconfitte consecutive in campionato, dopo aver detto addio anche alla Champions martedì scorso con il ko in casa del Bayern Monaco, vogliono rialzare la testa e provare a recuperare posizioni nella lotta per un posto in Europa, complicatasi nelle ultime settimane. Difronte avranno però un'Udinese alla ricerca di punti salvezza per allontanarsi dalla zona retrocessione. Gli uomini i Cioffi peraltro quest'anno hanno vinto solo 3 partite, ma due delle quali in trasferta e entrambe contro due big (Milan e Juventus).



LE ULTIME - Sarri è in totale emergenza. Tra squalifiche e infortuni sono fuori Patric, Rovella, Guendouzi, Marusic e Pellegrini. In più la sfida all'Allianz Arena di Monaco di Baviera ha lasciato parecchie scorie fisiche e mentali tra i biancocelesti. Tra i friulani invece, orfani ancora dei lungodegenti Deulofeu, Ebosse e Bijol, non saranno disponibili, perché fermati dal giudice sportivo, Ebosele e Walace.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Lazio - Udinese sarà trasmessa in diretta tv i esclusiva da DAZN. In streaming, live o on demand, sarà visibile tramite l'app di DAZN attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast . La telecronaca sarà di Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Massimo Gobbi.





PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Romagnoli, Gila, Lazzari; Luis Alberto, Cataldi, Vecino; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson: All.: Sarri



UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Pereyra, Samardzic, Lovric, Payero Kamara; Thauvin; Lucca. All. Cioffi