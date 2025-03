Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Lazio-Udinese in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

LAZIO-UDINESE 0-0Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna. All. Baroni.Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Runjaic.: PiccininiIl posticipo del lunedì sera di Serie A in questa 28a giornata sarà. All'Olimpico alle 20:45 si affrontano due squadre che vivono un grande momento di entusiasmo. I biancocelesti sono reduci dalla doppia vittoria in extremis in campionato e in Europa contro Milan e Viktoria Plzen. I friulani invece vengono da 5 risultati utili consecutive (4 vittorie e un pari col Napoli).

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui