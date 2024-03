Lazio - Udinese, parapiglia negli spogliatoi: anche Mandas ko

La pessima serata della Lazio di ieri non si è esaurita al triplice fischio dell'arbitro Aureliano. Il ko casalingo 1-2 contro l'Udinese (dodicesima sconfitta in campionato, come non accadeva dai tempi di Ballardini, è quarto ko di fila tra campionato e Champions), la zona Europa che si allontana, l'infortunio alla caviglia di Provedel e i fischi del pubblico non sono bastati. Come scrive questa mattina il Messaggero, ci sarebbero stati anche alcuni momenti di tensione nel tunnel che porta agli spogliatoi e a farne le spese sarebbe stato il malcapitato Christos Mandas.



Nel parapiglia scoppiato per qualche parola di troppo volata al rientro delle squadre, spiega il quotidiano, il secondo portiere della Lazio, entrato nei secondi finali di gara per l'infortunio di Provedel, avrebbe ricevuto un colpo al volto, finendo a sua volta ko. Una brutta botta che gli ha procurato un occhio nero, prontamente medicato con del ghiaccio. Al netto della dinamica dei fatti, non sembrerebbe comunque esserci alcuna conseguenza grave per il giocatore. La tensione tra le parti è presto rientrata. Restano invece le scorie di un momento nero per la squadra biancoceleste, che da oggi pomeriggio alle 14:30 sarà in ritiro punitivo a Formello per volontà della società