Lazio, UFFICIALE: ceduto Kamenovic

Il calciomercato in entrata in Italia è ufficialmente chiuso, ma come testimoniato anche dall'affare Muriel in MLS ci sono diversi campionati che hanno ancora il proprio mercato aperto. È il caso del campionato svizzero che è tornato a pescare nella nostra Serie A.



KAMENOVIC IN SVIZZERA - Lo Yverdon ha infatti concluso e ufficiale l'acquisto in prestito fino a fine stagione del difensore serbo classe 2000 della Lazio, Dimitrije Kamenovic arrivato in biancoceleste ad inizio stagione 2022 dal Cukaricki e prestato l'anno scorso allo Sparta Praga.



IL COMUNICATO - La S.S. Lazio comunica di aver ceduto temporaneamente, sino al 30 giugno 2024, il calciatore Dimitrije Kamenović a favore dell’Yverdon Sport Football Club, partecipante alla massima divisione svizzera.