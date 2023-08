Il francese Matteoè ufficialmente un nuovo giocatore della. L'affare, chiuso già dallo scorso week-end tra il club francese e i capitolini per una cifra complessiva, tra parte fissa e bonus, di, aveva subito qualche rallentamento ma è andato in porto. Sarri ha il rinforzo che aveva espressamente richiesto."La S.S. Lazio comunica di aver raggiunto un accordo con l’Olympique de Marseille ed il calciatore Matteo Guendouzi per la cessione temporanea del contratto con obbligo di trasformazione in cessione definitiva al verificarsi di particolari condizioni sportive".