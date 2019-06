La S.S. Lazio comunica di aver rinnovato e prolungato il contratto di lavoro del Sig. Simone Inzaghi fino al 30/06/2021



#Inzaghi2021



https://t.co/dtqbOTV1CB pic.twitter.com/kS0yV21UqZ — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 6, 2019

Laha ufficializzato sul proprio sito web e attraverso i propri canali social di aver trovato l'accordo per il rinnovo di contratto diche, dopo settimane di rumors sul suo possibile addio e il corteggiamento di Juve e Milan, rimarrà come allenatore del club biancoceleste anche per le prossime stagioni.IL COMUNICATOLa S.S. Lazio comunica di aver rinnovato e prolungato il contratto di lavoro del Sig. Simone Inzaghi fino al 30/06/2021.La scelta di proseguire questo percorso insieme, frutto di condivisa programmazione, rafforza il legame tra le parti e certifica l’unità di intenti necessaria per raggiungere gli obiettivi sportivi prefissati.