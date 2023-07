Ora è ufficiale.Il centrocampista serbo è stato annunciato come nuovo acquisto del club saudita dopo aver superato le visite mediche e aver posto la firma sul contratto che lo legherà al suo nuovo club per i prossimi 3 anni, con uno stipendio complessivo pari a 60 milioni di euro.Sia dal giocatore stesso, che ha pregato il club che ha frequentato per gli ultimi 8 anni, sia dall'offerta dell'Al-Hilal, circa 42 milioni, più bassa di quel che la Lazio era disposta ad accettare in un primo momento ma che è sufficiente in virtù della richiesta di Milinkovic. "Un atto di fede", così l'ha definito Lotito. Quindi 60 milioni in tre anni di stipendio, 42 per il costo del cartellino.