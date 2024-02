Lazio, UFFICIALE la lista Champions: c'è Felipe Anderson, le conferme di Sarri

La Lazio ha diramato la lista ufficiale dei giocatori che saranno eleggibili a partire dagli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco e per le eventuali partite seguenti. Nell'elenco non si evidenziano variazioni rispetto alla lista di 22 giocatori che ha preso parte alla fase a gironi.



LA LISTA UEFA



PROVEDEL

SEPE

CASALE

GILA

HYSAJ

LAZZARI

MARUSIC

PATRIC

PELLEGRINI

ROMAGNOLI

CATALDI

GUENDOUZI

KAMADA

LUIS ALBERTO

ROVELLA

VECINO

CASTELLANOS

FELIPE ANDERSON

IMMOBILE

ISAKSEN

PEDRO

ZACCAGNI



MERCATO AVARO - Nessuna variazione nell'elenco della Lazio, in ragione della scelta di non intervenire sul mercato in questa finestra di gennaio. Saltato in extremis il trasferimento di Ryan Kent dal Fenerbahce, la squadra di Sarri non ha registrato nessun innesto. In uscita, invece, è partito Toma Basic, che però era già escluso dalla lista Champions. Il croato, passato a titolo definitivo alla Salernitana, è chiaramente stato rimosso dalla lista per la Serie A.