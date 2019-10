Era attesa l'ufficialità, ora è arrivata: la Uefa chiude parzialmente la Curva Nord della Lazio per comportamento razzista dei suoi tifosi in occasione della gara di Europa League con il Rennes. Come si legge nel dispositivo:



"L'organo di controllo, etica e disciplina UEFA (CEDB) ha annunciato la seguente decisione:



- Chiusura parziale dello stadio della Lazio per la prossima partita in competizioni Uefa. Chiusi i settori 46, 47, 48 e 49 (gradi inferiori e superiori) dello stadio. Alla Lazio viene anche ordinato di mostrare uno striscione con la dicitura "#EqualGame", con il logo UEFA su di esso, che copra i ranghi inferiori dei suddetti settori dello stadio.



- Ordina alla Lazio di giocare una (1) partita aggiuntiva in competizioni UEFA come club ospitante a porte chiuse. Questa sanzione è sospesa durante un periodo di prova di un (1) anno



- Sanzione da 20mila euro per la Lazio".