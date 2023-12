Cattive notizie per Maurizio Sarri. Nel corso della sfida (valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia) tra Lazio e Genoa, Gustav Isaksen è uscito a causa di un infortunio. Il giocatore danese ha riportato un problema muscolare alla coscia e, al suo posto, è subentrato Felipe Anderson. A seguito degli esami strumentali di rito, è arrivata la diagnosi dell’infortunio.



IL COMUNICATO - “Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Gustav Isaksen è stato sottoposto ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione distrattiva a carico del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero”.