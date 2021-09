Maurizio Sarri non avrà a disposizione Mattia Zaccagni nella sifda di Torino contro i granata di Ivan Juric e, probabilmente anche nell'attesissimo derby di domenica alle 18 contro la Roma. Durante la gara pareggiata dalla Lazio contro il Cagliari, infatti, il fantasista arrivato in estate dal Verona ha accusato un problema muscolare all'altezza della bassa schiena-inserzione dell'anca. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno evidenziato una piccola lesione che lo terrà out per la gara di domani e quasi sicuramente anche per il derby.



IL COMUNICATO

Lo Staff Medico comunica che il calciatore Mattia Zaccagni durante l’incontro di calcio Lazio-Cagliari ha riportato un trauma distrattivo a carico del muscolo ileo-psoas della coscia sinistra. È stato da subito sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso. Nei prossimi giorni verrà effettuato monitoraggio clinico e strumentale per quantificare la ripresa dell’attività