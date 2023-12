L'infortunio rimediato da Luis Alberto nella gara contro l'Empoli è più serio del previsto e gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno confermato una lesione all'adduttore della gamba sinistra di medio grado. Fra le 2 e le 3 settimane è il tempo di recupero standard per questo infortunio, ma nuovi esami saranno ripetuti nei prossimi giorni per definire una timeline precisa.



IL COMUNICATO - “Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Luis Alberto è stato sottoposto in data odierna a esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli accertamenti hanno evidenziato un lesione di basso/medio grado dell’adduttore della coscia sinistra, riportata nel corso della partita contro l’Empoli. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero”.