Lazio, UFFICIALE: Mandas rinnova fino al 2029

La S.S. Lazio comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Christos Mandas per il prolungamento del contratto di lavoro sino a tutto il 30/06/2029.

La notizia era arrivata già da una settimana. Ora la Lazio l'ha ufficializzata con il comunicato: Christos Mandas ha rinnovato il contratto con i biancocelesti. Di seguito la nota diffusa dal club sul proprio sito:

Nei piani della Lazio, Mandas sarà il portiere del futuro. Quest'anno ha giocato sette partite su otto nel girone di Europa League (ha saltato solo la prima contro la Dinamo Kiev), i due match di Coppa Italia contro Napoli e Inter e la gara di Serie A col Venezia. Arrivato a Roma nell'estate del 2023, ha esordito con l'aquila su petto il 10 gennaio 2024 in Coppa Italia, nel derby vinto 1-0 dalla Lazio. Un battesimo di fuoco che gli è valso subito la fiducia di tutto l'ambiente, ripagata con buone prestazioni anche nelle 9 partite dell'anno scorso in campionato, quando Provedel era indisponibile. Il classe 2001 si è così guadagnato la conferma anche per la stagione attuale, come secondo. Tre i clean sheet collezionati in questa stagione in cui spera di ritagliarsi ancora qualche minuto in campo tra campionato ed Europa League.