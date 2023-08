Ora è ufficiale. Luis Maximiano viene ceduto in prestito con obbligo di riscatto all'Almeria. L'ex portiere del Granada ritorna in Spagna dopo la pessima esperienza vissuta con la maglia della Lazio.



IL COMUNICATO - "La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con obbligo di trasformazione in cessione definitiva, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luís Manuel Arantes Maximiano all`Unión Deportiva Almería".