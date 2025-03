Redazione Calciomercato

Lazio, ufficiale: Pellegrini in lista al posto di Patric. Società contrariata con il difensore spagnolo

28 minuti fa



Con un comunicato ufficiale sul proprio sito la Lazio ha reso nota la variazione di lista per la Serie A: Luca Pellegrini torna a disposizione di Baroni, al posto dell'infortunato Patric, la cui stagione è di fatto già finita. Proprio la vicenda dell'operazione del difensore spagnolo però ha lasciato qualche strascico a Formello. La società biancoceleste infatti, secondo quanto riporta Il Messaggero, sarebbe rimasta infastidita dal comportamente del calciatore.



Nello staff e nella dirigenza c'era contezza delle condizioni fisiche di Patric. Anche i compangi sapevano che stava stringendo i denti per provare a rinviare l'operazione. Ma era diventato evidente a tutti che la situazione non sarebbe potuta durare. Sabato scorso c'era stato l'ok dalla società a un nuovo trasferimento in Spagna, dove il giocatore ha il suo medico di fiducia che lo ha seguito in questi mesi. Il problema nasce però sui tempi e i modi in cui è stata diffusa la notizia. Saputo dell'intenzione di operarsi lunedì, il club aveva in mente di pubblicare una nota ufficiale, ma con il post sui social il calciatore ha anticipato tutti, dando un'indea di scarsa trasparenza e poca comunicazione all'interno della società. Per questo nel quartier generale biancoceleste si sta valutando in questi giorni di comminare una multa a Patric per il suo comportamento.