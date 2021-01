Mancava solo l'ufficialità, è arrivata a ridosso della sfida di Coppa Italia con l'Atalanta:. Il club biancoceleste annuncia di aver acquistato a titolo definitivo dalil difensore argentino, che firma un contratto di sei mesi con opzione per altri due anni.La nota ufficiale:La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mateo Pablo Musacchio dall'A.C. Milan.- AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Mateo Pablo Musacchio a SS Lazio.Il Club ringrazia Mateo per la professionalità dimostrata e augura al calciatore le migliori soddisfazioni per il prosieguo della carriera.