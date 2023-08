Colpo in prospettiva per la Lazio: è ufficiale l'arrivo di Flavio Sulejmani dal Perugia, l'attaccante classe 2006 sarà aggregato alla Primavera biancoceleste.



COMUNICATO - La S.S. Lazio comunica di aver raggiunto un accordo con A.C. Perugia Calcio e il calciatore Flavio Sulejmani per la cessione definitiva del contratto sportivo. Il calciatore verrà aggregato alla Primavera biancoceleste".