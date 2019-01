L'ex Primavera della Lazio Rossi rinnova fino al 2022. E spalanca le porte al prossimo passo, il prestito. Il classe '97 ha firmato il prolungamento, lo ha testimoniato su Instagram il suo agente, Donato di Campli. Ma nel suo futuro non ci sarà la Lazio, a breve termine.



IL FUTURO – Prolungamento potrebbe voler dire arrivederci a giugno. Tare vorrebbe valorizzare Rossi, darlo in prestito per consentirgli di avere maggior minutaggio ed occasioni.. In Serie B c'è la fila per Rossi: Pescara, Brescia e Venezia hanno già chiesto informazioni. Con il rinnovo in tasca, la partenza per l'attaccante potrebbe essere solo temporanea, per crescere e migliorare lontano da Roma.