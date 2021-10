Ciro Immobile e Francesco Acerbi si legano a vita (sportiva) alla Lazio. Sono praticamente ufficiali i rinnovi del contratto per entrambi i giocatori. Lo si legge dal bilancio del club biancoceleste: l’attaccante ha prolungato fino al 2026, il difensore centrale ha rinnovato il suo accordo fino al 2025.





I due rinnovi sono stati sottoscritti prima della fine della passata stagione, in quanto la relazione finanziaria pubblicata in queste ore fa riferimento al bilancio chiuso al 30 giugno 2021. Sulle cifre: Immobile dovrebbe guadagnare una somma simile a quanto percepisce attualmente, 3,5 milioni all’anno più bonus. Acerbi, arrivato a Roma nel 2019 per sostituire de Vrij, ha firmato per 2 milioni a stagione più premi. Il difensore, classe ’88, resterà così alla Lazio fino a 37 anni, Immobile (in biancoceleste dal 2016) fino a quando ne avrà 36.