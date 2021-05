Simone Inzaghi ha scelto di lasciare la Lazio per diventare il nuovo tecnico dell'Inter campione d'Italia al posto di Antonio Conte. La decisione è arrivata all'indomani dell'accordo trovato sulla parola per rinnovare il contratto in scadenza col club biancoceleste del presidente Lotito, che non ha potuto far altro che prenderne atto e non ha nominato Simone Inzaghi nel comunicato in cui annuncia la separazione con il tecnico.



LA NOTA DELLA LAZIO - "Rispettiamo il ripensamento di un allenatore e, prima, di un giocatore che per lunghi anni ha legato il suo nome alla famiglia della Lazio e ai tanti successi biancocelesti".