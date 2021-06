. Dopo una lunga trattativa, il tecnico toscano prende il posto di Simone Inzaghi, neo-tecnico dell'Inter. L'ex Juve ha accettato l'offerta di Claudio Lotito, pronto a mettere sul piatto un"La S.S. Lazio annuncia che Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della prima squadra" è il breve comunicato con cui il club biancoceleste ha annunciato Sarri sul proprio sito ufficiale."La Lazio ha scelto un tecnico il cui standing è in linea con l'esigenza di consolidare ed accrescere, in Italia ed in Europa, la posizione di protagonista che la Società, i suoi tifosi e la squadra meritano di avere".