Lazio, UFFICIALE: squalifica ridotta a Guendouzi, può giocare col Frosinone

Redazione CM

Parziale vittoria della Lazio nel ricorso presentato contro la squalifica di due giornate rimediata da Matteo Guendouzi. Il centrocampista francese nel corso dalla sfida contro il Milan in cui il centrocampista era stato protagonista di un fallo di reazione ai danni di Christian Pulisic nei minuti finali della gara. Inizialmente il Giudice Sportivo aveva comminato al giocatore 2 giornate di stop.



TORNA COL FROSINONE - La Corte Sportiva d'Appello della Figc si è riunita questa mattina e ha parzialmente accolto il ricorso dei legali del club biancoceleste tramutando in multa la seconda delle due giornate di squalifica. Guendouzi sarà quindi nuovamente a disposizione dello staff tecnico della Lazio, non più guidato dal dimissionario Maurizio Sarri, bensì dal suo vice Martuscello, e sarà convocabile per la gara in trasferta con il Frosinone.



IL COMUNICATO - Parzialmente accolto il reclamo della Lazio, ridotta da due a una giornata la squalifica di Guendouzi]La Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello, presieduta da Umberto Maiello, ha parzialmente accolto il reclamo della Lazio, riducendo da due a una giornata di gara (e un’ammenda di 10.000 euro) la squalifica inflitta a Mattéo Guendouzi. Il centrocampista biancoceleste era stato sanzionato dal Giudice Sportivo in seguito all’espulsione nel match con il Milan dello scorso 1° marzo valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A.