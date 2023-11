Lotito è pronto a mandare la Lazio in ritiro punitivo. Ne parla oggi Il Messaggero. Il presidente biancoceleste non tollererà un altro passo falso dalla squadra. Il ko di Bologna non lo ha digerito e solo la mediazione del ds Fabiani ha impedito un suo sfogo a Formello in questi giorni. Appesantire il clima sarebbe stato controproducente in vista del doppio impegno cruciale ravvicinato tra Champions e derby, che attende la squadra in questi giorni. Ma se non ci sarà una reazione immediata in termini di risultati sul campo, la decisione del patron diventerà inevitabile.