Ultimatum di Sarri a Lotito. L'allenatore della Lazio, secondo quanto scrive Il Messaggero questa mattina, avrebbe dato al presidente una settimana di tempo per far arrivare gli acquisti chiesti ad Auronzo. In caso contrario la situazione in casa biancoceleste potrebbe farsi molto tesa. Il tecnico ha più volte ribadito la sua volontà di iniziare a lavorare con i nuovi il prima possibile e ha ricevuto diverse rassicurazioni da patron, sul fatto che si cercherà di accontentarne le richieste. Ad oggi però di nuovi arrivi non se n'è visto nemmeno uno e la preoccupazione del tecnico inizia a farsi sentire, nonostante le smentite e i sorrisi di rito davanti alle telecamere.