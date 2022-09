Ultime ore di mercato per la Lazio, che opererà principalmente in uscita. Poche infatti le speranze di chiudere per un terzino sinistro. Molte di più quelle di vedere svuotato completamente o quasi il centro tecnico di Formello dai giocatori in esubero.ULTIME ZAVORRE - La corsa contro il tempo per disfarsi delle ultime zavorre riguarda principalmentePer quest'ultimo resta in stand by l'operazione con l'Inter. L'accordo era stato trovato, ma il patron Zhang ha bloccato tutto per ragioni economiche. Inzaghi attende impaziente il classe '88 per sistemare la difesa.(ieri è stato escluso dalla lista dei giocatori disponibili per la Serie A, ndr).in questa sessione di mercato. Sta recuperando dal brutto infortunio al ginocchio subito a gennaio scorso, ma di offerte concrete per lui non ne sono arrivate. Al contrario. Lui preme per tornare in patria, al Brondby, che però sembra aver virato verso altri obiettivi. Nelle ultime ore è spuntata l'ipotesi Leganaes, in Segunda Division spagnola. L'impressione è che la sua situazione si possa sbloccare a ridosso del gong, al pari di quella diIeri intanto si sono concretizzate due uscite:, in Polonia, a titolo definitivo (qui il comunicato), mentre manca solo l'ufficialità per, in Belgio. Restano poi da definire le situazioni degli ex primavera, mentresembra destinato a rimanere a disposizione di mister Sarri, che tanto lo ha apprezzato in ritiro sia l'anno scorso, sia quest'anno.