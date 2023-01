Il gong del mercato invernale si avvicina e in casadi nuovi acquisti non se ne vede neanche l'ombra. Nel generale clima di rassegnazione, i tifosi però continuano a tenere acceso un lumicino di speranza per un colpo last minute e sui social il nome più gettonato è quello diIl centravanti azzurro, oggi la West Ham, è oggetto di diversi hashtag che ne invocano il suo ritorno in biancoceleste dopo il biennio 2009-2011 trascorso nelle giovanili. Diverse indiscrezioni, mai confermate esplicitamente e direttamente dal calciatore, raccontano anche di una sua fede laziale (ma altrettante voci lo descrivono invece come tifoso romanista)., alla ricerca di un vice-Immobile, ma anche di qualcuno che ne possa raccogliere l'eredità in futuro.La realtà però è cheMa la speranza dei tifosi è dura a morire: che sia Scamacca o un altro, tutti si augurano fino all'ultimo che possa arrivare almeno una delle pedine chieste da Sarri, anche se i precedenti acquisti in extremis a gennaio non raccontano certo storie incoraggianti.Chi più chi meno, nessuno di essi ha lasciato grandi ricordi tra la gente. Le uniche eccezioni, non tanto per durata della loro parentesi biancoceleste (chiusasi nel giro di qualche mese, come per gli altri), quanto per una effettiva utilità dimostrata in campo sono, stati. In particolare il primo non perde mai occasione per ricordare piacevolmente i mesi a Formello e l'affetto maturato in quel breve periodo è ricambiato dai tifosi. Troppo poco però per invertire la statistica da incubo delle sessioni invernali della Lazio.