Lazio, ultimi precedenti sfavorevoli col Bologna. Ma nel 2025 in trasferta i biancocelesti volano

AFP via Getty Images

per chiudere in bellezza prima della sosta. Questo è l'obiettivo della, dichiarato danel post gara di Europa League pochi giorni fa. La condizione della squadra biancoceleste però si divide tra l'euforia per gli ultimi risultati positivi (2 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 4 gare e turno superato in Europa League) e le fatiche accumulate che si stanno facendo sentire sulle gambe. Il difensore centrale- goleador ha suonato la carica dopo il pari col Viktoria Plzen giovedì sera, valso l'accesso ai quarti di finale di coppa, ma contro i felsinei sarà una battaglia ardua da cui provare almeno a uscire indenni per gli uomini di Baroni. E

Neisono arrivatiL'ultima vittoria biancoceleste in Emilia è datata. Una situazione questa peraltro simile a quella che la squadra di Baroni era chiamata a sfatare col Milan, contro cui non arrivavano gol da 5 gare prima dell'ultimo successo. E questo è forse uno dei pochi appigli positivi che la cabala offre ai capitolini in vista di questo scontro diretto, anche se - considerando il successo dell'andata - le statistiche dicono anche che. Nel 2025 però Zaccagnii e compagni in trasferta hanno inanellato 3 vittorie e un pari nelle ultime gare, dopo il ko nel derby giocato in casa della Roma. In generale, lontano dall'Olimpico, è dall'1 dicembre (sconfitta a Parma) che la Lazio non perde in Serie A.