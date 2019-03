Il derby di Sergej Milinkovic-Savic. Come riporta il Messaggero, era diventato l'incugo dei giallorossi: nel 2017 due gol e un assist nelle semifinali di Coppa Italia, nel 3 a 1 del ritorno in campionato un altro assist per Keita. Questo è un anno faticoso per il serbo, che spera di risollevare la sua stagione a partire dalla gara contro la Roma.



MERCATO LAZIO - Anche perché per Milinkovic potrebbe essere l'ultimo derby. Martedì sera Elliot e Lotito ne hanno parlato, vogliono gettare le basi per un acquisto in estate. E potrebbero inserire Cutrone nella trattativa, visto che la Lazio vorrebbe un attaccante da affiancare ad Immobile. Per abbassare il conto potrebbe inserire nell’affare Cutrone. Ma non è il momento di pensare al mercato, ora tocca al derby.