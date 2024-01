Lazio, un argentino in estate se Immobile dirà addio

Fabiani è pronto a piombare su Simeone in estate se Immobile dirà addio alla Lazio. A scriverlo questa mattina è il Messaggero, che ipotizza un futuro scenario in casa biancoceleste con due argentini, il Cholito e Castellanos, a giocarsi il posto da titolare.



Per Ciro ci sono sempre gli arabi in prima fila, pronti a tornare alla carica e ricoprirlo d'oro nei suoi ultimi anni di carriera. La società capitolina però non si farà trovare impreparata. Se Taty confermerà i progressi di queste ultime settimane, il futuro in casa Lazio anche senza il bomber di Torre Annunziata potrebbe non essere così fosco, agli occhi dei tifosi, come appariva fino all'anno scorso. soprattutto se a supportarlo ci dovesse essere un figlio d'arte come Giovanni Simeone. L'attaccante del Napoli vorrebbe cambiare aria, sentendosi chiuso nella rosa dei partenopei. Il suo contratto è in scadenza nel 2026 e il suo cartellino parte da una valutazione intorno ai 15 milioni di euro.