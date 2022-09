Nemmeno il tempo di digerire la beffa di Marassi che è già di nuovo vigilia di campionato per la Lazio. Sarri però deve fare i conti con qualche acciacco e rischia di non avere Pedro a disposizione domani contro il Napoli. Nella rifinitura di oggi a Formello lo spagnolo non è sceso in campo con i compagni. Da una decina di giorni è alle prese con dei dolori alle caviglie. A Genova è stato costretto agli straordinari. Domani la decisione definitiva sulla sua convocazione o meno.



Di sicuro comunque l'ex Barça andrebbe al massimo in panchina. Felipe Anderson, a cui sono stati applicati 5 punti di sutura al piede sinistro, oggi ha svolto senza problemi tutta la seduta e domani si riprenderà la maglia da titolare. Stesso discorso per Romagnoli, che aveva accusato qualche fastidio muscolare mercoledì con la Sampdoria. Si è fermato in tempo, scongiurando possibili guai e domani farà di nuovo coppia con Patric al centro della difesa, davanti a Provedel, con Lazzari e Marusic confermati sulle fasce. In mezzo ballottaggio tra Vecino e Luis Alberto per completare il terzetto con Cataldi e Milinkovic. Davanti. insieme a Pipe, ci saranno Immobile e Zaccagni. Ci sarà tempo poi in Europa League giovedì per valutare un eventuale turn over ragionato.