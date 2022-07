Il Como guarda in casa Lazio alla ricerca di rinforzi per il prossimo campionato di Serie B.



Il club lariano ha infatti individuato in un giovane esubero biancoceleste la pedina ideale per irrobustire il proprio reparto avanzato. Nei giorni scorsi la società lombarda e quella capitolina hanno intavolato un dialogo per capire le possibilità di trasferimento temporaneo di Raul Moro. Da valutare ci sono soprattutto le volontà del giovane spagnolo.



Il 19enne attaccante esterno ha per il momento preso tempo, cercando di comprendere se all'orizzonte possano esserci per lui altre offerte, non escludendo comunque l'idea di trasferirsi in riva al lago.