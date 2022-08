La Ternana bussa a casa Lazio in cerca di rinforzi.



L'ultimo nome del club rossoverde per il proprio reparto d'attacco è quello della giovane punta spagnola di proprietà dei biancocelesti Raul Moro.



Lo spagnolo classe 2002, secondo Gianluca Di Marzio, sarebbe al centro dei colloqui tra i due club e accetterebbe volentieri l'idea di scendere di categoria avendo l'occasione per giocare con continuità e crescere con più calma.