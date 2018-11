Un big a rischio Milan. Non solo i rossoneri hanno problemi di infermeria, anche Simone Inzaghi non sorride. In tarda mattinata Lucas Leiva si è recato nella clinica specializzata per accertamenti, la sua presenza contro la squadra di Gattuso è a rischio.



PROBLEMI - Il centrocampista verrà monitorato giorno per giorno, si sta allenando col contagocce, potrebbe dare forfait. Al suo posto scatta subito il ballottaggio tra Cataldi e Badelj: anche il croato è al rientro dall'infortunio, l'ex Primavera quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto bene e si è fatto trovare pronto. La palla passa ad Inzaghi: Leiva è a forte rischio forfait.