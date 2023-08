L'Almeria fa sul serio per Luis Maximiano. Il club di Liga ha messo nel mirino il portiere della Lazio come piano alternativo a Conan Ledesma, del Cadice, che però ha una clausola da 30 milioni di euro. L'estremo difensore dei biancocelesti invece è più abbordabile e gli spagnoli contano di convincere Lotito a cedere con un'offerta da 9 milioni in un unica soluzione a titolo definitivo.



Per il via libera alla cessione i capitolini vogliono però prima bloccare con certezza il sostituto da portare a Formello a stretto giro per coprire le spalle a Provedel. Emil Audero era il profilo ideale individuato già diverse settimane fa. Nell'ultimo periodo però la pista si è raffreddata, anche perché la Samp, nonostante la retrocessione, non fa sconti e vuole 8 milioni per il cartellino del proprio numero 1. Nei prossimi giorni può concretizzarsi l'incastro.