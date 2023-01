Si va delineando un ritorno in Liga per Gonzalo Escalante. Sul centrocampista argentino, che rientrerà alla Lazio dal prestito alla Cremonese in anticipo di mesi, nelle ultime ore è in pressing l'Espanyol. I catalani sono solo l'ultimo club spagnolo in ordine cronologico ad aver mostrato interesse per il classe '93. Cadice e Almeria avevano chiesto informazioni ai biancocelesti, ma non erano poi seguite azioni concrete. Ora invece il secondo club di Barcellona sembra aver trovato un'intesa di massima con il giocatore. A Formello comunque attendono ancora un'offerta ufficiale per intavolare un'eventuale trattativa. La cosa certa è che Escalante non rientra nei piani biancocelesti e una sua cessione potrebbe aiutare anche le casse biancocelesti a migliorare la situazione legata all'indice di liquidità.