Nuove sirene inglesi per Sergej Milinkovic-Savic: il Newcastle del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman sarebbe pronto a mettere sul piatto 60 milioni di euro (bonus compresi) per il centrocampista serbo. Sempre secondo Il Messaggero in edicola oggi, per il calciatore sarebbe pronto un contratto da quasi 10 milioni all'anno per 5 stagioni, più un bonus di 12 milioni alla firma.



LA REAZIONE - Al momento da Formello smentiscono che sia arrivata alcun tipo di proposta e ribadiscono che il giocatore non è in vendita a gennaio, se non per una cifra molto più alta (80-100 milioni). I margini per arrivare presto ad un rinnovo di contratto, come auspica Lotito, si assottigliano però sempre di più, con il procuratore Mateja Kezman che non ha in programma nessun viaggio a Roma nelle prossime settimane. Senza un prolungamento dell'accordo (la Lazio propone altri 2 anni e un adeguamento di stipendio a 5 milioni a stagione) la strada verso un addio a giugno (quando entrerebbe in corsa pure la Juventus), a un anno dalla scadenza, sembra ormai tracciata.