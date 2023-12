Vertice di mercato in casa Lazio dopo la gara contro il Frosinone. Ne parla oggi il Corriere dello Sport. Fabiani, Lotito e Sarri si incontreranno per stabilire quale profilo puntare a gennaio. Per un colpo in entrata servirà comunque prima la partenza di Basic, poi l'intenzione del club è quella di aggiungere una pedina a centrocampo anche perché Luis Alberto e Kamada saranno fuori almeno per un mese.



Lo spagnolo infatti è alle prese con la pubalgia, mentre il giapponese partirà per la Coppa d'Asia (anche se la convocazione ufficiale per ora non ancora arrivata). Difficile pronosticare che la nazionale nipponica possa essere eliminata già ai gironi. In quel caso il calciatore potrebbe tornare a disposizione dopo il 24 gennaio. Altrimenti, molto più probabilmente, se ne riparlerà a febbraio. Sarri avrà quindi bisogno di un sostituto con caratteristiche offensive simili ai due assenti: serve un incursore, ma che sappia anche manovrare il gioco per supportare gli attaccanti. Il sogno del tecnico toscano è Ferguson, ma a gennaio il Bologna non lo cede. Il ds Fabiani è già al lavoro per individuare le alternative.