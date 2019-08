La Lazio guarda sempre in Turchia. Sfumato Yazici, finito al Lille, i biancocelesti hanno messo nel mirino Yunus Akgun, esterno offensivo classe 2000 del Galatasaray. Come scrivono i media turchi, la Lazio ha oferte 3,5 milioni di euro per il cartellino del talento giallorosso, col Gala che però ne chiede 7,5.