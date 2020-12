La Serie A è ferma. Come ogni anno è iniziata la pausa natalizia che vedrà il massimo campionato nostrano ricominciare nel weekend del 3 gennaio. La Lazio il 29 dicembre tornerà a lavorare a Formello per preparare la sfida contro il Genoa. Eppure non tutti i campionati sono fermi. Ovviamente la Premier League è pronta per il "Boxing Day". Come di consueto il campionato inglese non si fermerà durante le feste di Natale, tutt'altro. Domani, Santo Stefano, è prevista la 15esima giornata di Premier. In questo weekend in campo ci sarà anche un ex biancoceleste. Si tratta di Pedro Neto. Arrivato nella capitale come oggetto misterioso nell'estate del 2017, il portoghese classe 2000 in due anni al Wolverhampton è cresciuto molto e in questa stagione si sta comportando egregiamente. Al momento 4 gol e un assist, ma soprattutto un ruolo sempre più da protagonista per i Wolves, che domenica saranno impegnati contro il Tottenham di Josè Mourinho.