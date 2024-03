Lazio, un ex capitano può tornare in società: ecco la proposta da Formello all'idolo della tifoseria

Senad Lulic può tornare a Formello. L'ex terzino sinistro e capitano della Lazio - presente sugli spalti a Monaco di Baviera per la gara di Champions League - ha ricevuto una proposta dalla società biancoceleste. A dare la notizia questa mattina è Il Messaggero, che parla della possibilità di vedere Lulic alla guida di una delle selezioni giovanili del club.



Il legame tra la Lazio e l'ex calciatore bosniaco non è mai stato sciolto del tutto, anche dopo il suo addio. Ha scelto di ritirarsi a vita privata con la famiglia in Svizzera, ma per lui le porte di Formello saranno sempre aperte e a Roma, sponda biancoceleste, sarà sempre il benvenuto. Lulic è infatti uno degli idoli intramontabili della tifoseria: il suo gol in finale di Coppa Italia contro la Roma, che regalò il trofeo alla Lazio il 26 maggio del 2013, rimarrà indelebile nella memoria dei laziali e nella storia del club. Anche nei giorni scorsi, mentre si trovava in giro per la città di Monaco, tutti i tifosi biancocelesti che ha incrociato hanno cantato cori per lui, abbracciandolo e facendo sentire tutto il loro affetto. Con lui peraltro c'era anche un altro grande ex, Stefan Radu, che ha chiuso l'estate scorsa la sua carriera. L'ex difensore rumeno per il momento non si è ancora orientato verso strade precise per il suo futuro senza scarpini ai piedi, ma anche per lui a Formello, se vorrà, un posto lo si troverà sempre.