Adailton, ex attaccante di Verona, Genoa e Bologna, parla a Radiosei di Ciro Immobile e Luis Alberto: "Giocare con Immobile sarebbe bellissimo, riesce a darti sempre una soluzione, come Di Vaio, anche lui sapeva attaccare lo spazio come pochi. È il più forte in Italia, in assoluto. La Lazio, ritrovando anche Luis Alberto, ha guadagnato tanto rispetto alla scorsa stagione. È veramente l’uomo in più e quando è in forma fa la differenza. Dà quel tocco in più di qualità negli ultimi 30 metri, in qualche modo mi somiglia. Un posto in Champions? Per il suo percorso la Lazio è fra le favorite, ha più continuità, anche grazie alla scelta di trattenere Inzaghi. Sta dimostrando di essere stabilmente una delle principali forze del nostro campionato".