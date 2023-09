La Lazio ha preso il giovane danese Gustav Isaksen, ma continua a godersi Felipe Anderson. Questa rischia però di essere la sua ultima annata in maglia biancoceleste. Il contratto firmato nel 2021, al rientro a Roma dopo i tre anni trascorsi tra West Ham e Porto, ha durata triennale e scade alla fine di questa stagione. Senza rinnovo, già a febbraio il brasiliano sarebbe libero di accordarsi con un'altra squadra. E le offerte non mancherebbero di certo, specie dall'Arabia Saudita, da dove in realtà stanno già arrivando.



I dirigenti biancocelesti hanno sempre sostenuto che il rinnovo di Anderson non è in discussione, ma finora passi decisivi non sono ancora stati fatti. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, lo scorso luglio ad Auronzo il presidente Lotito ha incontrato la sorella-agente del calciatore, Juliana Anderson: è stato un colloquio interlocutorio nel corso del quale è stato ipotizzato un rinnovo a cifre più alte di quelle che attualmente guadagna Felipe (ha un ingaggio di 2,5 milioni annui, dovrebbe salire a 3 milioni). Col mercato aperto, si è preferito rinviare il discorso all'autunno.