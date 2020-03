In Romania sono convinti che Ianis Hagi, trequartista visto in Italia con la maglia della Fiorentina, ora al Glagow Rangers, ma di proprietà del Genk, sia finito nel mirino della Lazio. Con Tare che sta seguendo da vicino il vice campione d’Europa Under 21, protagonista con la maglia degli scozzesi in Europa League, dove ha segnato due gol e confezionato un assist, tra andata e ritorno, nei sedicesimi contro lo Sporting Braga.