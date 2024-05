Lazio, un gioiello del club conteso da Manchester United e Manchester City

un' ora fa



Nella Lazio delle ultime settimane sta mettendosi in mostra un giocatore il cui futuro pare luminoso. Stiamo parlando di Christos Mandas, terzo portiere che sta scalando la gerarchia. Complice un infortunio a Provedel, il greco sta giocando con continuità e ricevendo consensi. Il giovane aveva già debuttato durante il derby di Coppa Italia e ora sta approfittando della sua occasione, avendo già scalzato Sepe come vice del titolare tra i pali. Ma un altro derby si profila per lui, stavolta sul mercato.



MERCATO - Come scrive il Corriere dello Sport, su Mandas ci sono gli occhi del Manchester City e del Manchester United, entrambe interessate a portare il portiere in Premier. La Lazio, dal canto suo, vorrebbe spedire il ragazzo in prestito per fargli fare le ossa e farlo tornare poi l'anno dopo coi crismi della titolarità. Arrivato per 1 milioni di euro, si lavora ora per rinnovargli il contratto e adeguargli lo stipendio. Tutto però potrebbe essere messo a repentaglio dalle sirene d'oltremanica.