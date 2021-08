In seguito al pareggio in amichevole contro il Sassuolo (terzo 1-1 di questo pre-campionato) la Lazio si godrà un giorno di riposo a Ferragosto prima di tornare a lavorare a Formello. I biancocelesti inizieranno infatti a preparare il primo test ufficiale dell'era Sarri. Quest'ultimo potrebbe non avere a disposizione Cataldi per circa un mese visto che come riporta Il Corriere dello Sport si sarebbe stirato il retto femorale (lesione tra il primo e il secondo grado). Da valutare anche Marusic, affaticato e non utilizzato contro il Sassuolo. Sabato 21 agosto è previsto l'esordio della Lazio in campionato contro l'Empoli, appuntamento amarcord per il Comandante che attende ancora alcuni aggiustamenti dal mercato.