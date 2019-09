Ruben Sosa, ex di Lazio e Inter, parla a LaLazioSiamoNoi.it della sfida tra le sue due ex squadre: "Credo che la Lazio possa fare una grandissima partita. L’Inter ha un allenatore fortissimo e ha comprato grandi campioni per vincere lo scudetto. I biancocelesti devono stare tranquilli, non cercare di vincere subito la partita: ci sono 90 minuti da giocare. La Lazio può farcela, nel calcio non ci sono favoriti. Con una partita concentrata e senza errori si può portare a casa il risultato. Ovviamente l’Inter ha allestito un organico per vincere il titolo, ma anche i biancocelesti hanno quei 2-3 giocatori a cui non manca nulla".



IMMOBILE-INZAGHI - "Non mi è piaciuta. Immobile è un grande bomber, un grandissimo giocatore che continuerà a segnare tanto. Quando sei arrabbiato devi parlare con il mister, ma dentro lo spogliatoio. Lui ha sbagliato, probabilmente avrà chiesto scusa a Inzaghi subito dopo. Qualsiasi giocatore si arrabbia quando viene sostituito, ma il confronto con l’allenatore va cercato negli spogliatoi, non davanti a tutti. È un brutto gesto anche nei confronti dei tifosi, che lo sostengono e gli vogliono bene. Quando lui è uscito è entrato un compagno: non è bello nemmeno per lui".