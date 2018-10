Stefano Fiore, ex centrocampista di Lazio e Parma, parla di Sergej Milinkovic-Savic e del suo difficile inizio di stagione. Queste le parole rilasciate a Il Tempo: "Non è più una questione fisica, adesso credo che sia mentale. Il problema non sono le prestazioni, ma l'atteggiamento: deve essere meno indolente. Quando il serbo e Luis Alberto torneranno ai loro livelli, si vedrà anche una Lazio più bella".