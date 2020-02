Stefano Mauri, ex capitano della Lazio, parla a RadioSei della corsa scudetto, che vede i biancocelesti protagonisti insieme a Inter e Juventus: "La Lazio deve continuare a correre, poi bisogna vedere se le altre scivoleranno su qualche curva. Credo che da oggi cominci il secondo campionato, con i punti di vantaggio che ha la Champions League è ormai cosa fatta. Una Lazio come quella di quest'anno non si lascerà sfuggire questo obiettivo. Ora arriva il difficile, tutti credono e parlano dei biancocelesti. Ogni squadra la teme, c'è una responsabilità in più sulle spalle. Con il Parma è stata una sofferenza, ma la Lazio è abituata a soffrire. Tutte le partite che disputa è così, forse è anche bello per quello"