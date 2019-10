La Lazio si prepara ad affrontare il Rennes giovedì all'Olimpico: dopo il KO contro il Cluj non sono permessi passi falsi, contro i francesi Inzaghi e i suoi dovranno vincere. E sperano in una buona cornice di pubblico: uno spicchio dell'Olimpico dovrà comunque rimanere vuoto.



SETTORE SCELTO VUOTO - Come riporta Lazio Style Radio, la Lazio è stato costretta a scegliere un settore da lasciare completamente vuoto. Il motivo è presto detto: la squadra biancoceleste ha subito una squalifica dalla UEFA dopo la partita contro il Siviglia della scorsa stagione. I distinti sud-est rimarranno chiusi, con tanto di banner #EqualGame e il logo della UEFA.