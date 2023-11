Salvo colpi di scena e al netto delle dichiarazioni di ieri,rimarrà saldo al comando della Lazio, almeno fino a fine campionato. Poi l'allenatore e la società faranno le dovute valutazioni. Intanto però nell'ambiente biancoceleste inizia a circolare un nome importante, in caso in estate si optasse per il cambio di guida in panchina: quello diLa suggestione nasce anche dalle recenti dichiarazioni del CT Campione del Mondo in carica con l'Argentina. Una settimana fa aveva detto di avere "tante cose alle quali pensare" e di dover valutare bene il proprio futuro. Scaloni conosce bene Lotito e tutto l'ambiente laziale, avendoci trascorso 5 stagioni, tra l'estate 2007 e gennaio 2013 (con una parentesi di un anno e mezzo tra i 2008 e il 2009 al Maiorca). Se decidesse davvero di dire addio alla panchina dell'Albiceleste,per voltare pagina dopo questo triennio sarrista, senza però abbassare l'asticella della qualità e della personalità da far sedere in panchina, per proseguire il percorso di crescita della Lazio.